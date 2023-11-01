Игрок «Урала» Эммерсон уверен в победе над «Ростовом»

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет поделился комментарием о предстоящем кубковом матче против «Ростова».

«Нужно ехать и побеждать «Ростов» в Кубке. У нас просто нет других вариантов. Нам необходимо это для того, чтобы выйти из группы. Нас ждет очень тяжелая игра», — цитирует Эммерсона «Чемпионат».

Футболист добавил, что в этом решающем матче «Урал» сможет одержать победу и добыть три очка.

Игра шестого тура группового этапа Кубка России «Ростов» - «Урал» состоится завтра, 2 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.