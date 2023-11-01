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Игрок «Урала» Эммерсон уверен в победе над «Ростовом»

01 Ноября 2023 • 16:45 Комментировать
Ростов
...
Урал
1 2.50 X 3.70 2 2.75
02.11 20:45

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет поделился комментарием о предстоящем кубковом матче против «Ростова».

«Нужно ехать и побеждать «Ростов» в Кубке. У нас просто нет других вариантов. Нам необходимо это для того, чтобы выйти из группы. Нас ждет очень тяжелая игра», — цитирует Эммерсона «Чемпионат».

Футболист добавил, что в этом решающем матче «Урал» сможет одержать победу и добыть три очка.

Игра шестого тура группового этапа Кубка России «Ростов» - «Урал» состоится завтра, 2 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Эммерсон Иллой-Айет ещё теги

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