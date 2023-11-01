«Нельзя сказать, что «Крылья Советов» махнули рукой на Кубок ради РПЛ» — Георгий Зотов

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка России.

«Нельзя сказать, что мы на этот турнир махнули рукой ради РПЛ. Мы в том сезоне достаточно далеко прошли в Кубке, хотя в турнире тоже играли ребята, которые получали меньше игровой практики в чемпионате», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

В текущем сезоне футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

В шести турах «Крылья Советов» набрали всего три очка и заняли последнее место в турнирной таблице группы C. Выше самарского коллектива оказался «Ахмат», который вышел в плей-офф Пути регионов, а также «Балтика» и «Зенит», попавшие в Путь РПЛ.