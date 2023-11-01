Хабаровский СКА уверенно прошёл «Форте» в Кубке

Завершился первый на сегодня кубковый матч, в котором встретились «Форте» и хабаровский СКА. Рустам Сосранов слева проник в штрафную после неудачного прострела и подбора, после чего вывел на голевой удар Дмитрия Стародуба. Лучший момент у хозяев в первом тайме - удар Никиты Муромского из-за штрафной - промах. Альбек Гонгапшев справа проник в штрафную и атаковал - спасение голкипера. После перерыва особой остроты не было, а в концовке Саид Алиев у линии штрафной подготовил себе удар и удвоил счет.

«СКА-Хабаровск» проходит дальше.