Хабаровский СКА уверенно прошёл «Форте» в Кубке

Завершился первый на сегодня кубковый матч, в котором встретились «Форте» и хабаровский СКА. Рустам Сосранов слева проник в штрафную после неудачного прострела и подбора, после чего вывел на голевой удар Дмитрия Стародуба. Лучший момент у хозяев в первом тайме - удар Никиты Муромского из-за штрафной - промах. Альбек Гонгапшев справа проник в штрафную и атаковал - спасение голкипера. После перерыва особой остроты не было, а в концовке Саид Алиев у линии штрафной подготовил себе удар и удвоил счет.
«СКА-Хабаровск» проходит дальше.
Протокол игры
|7'Стародуб Дмитрий (0:1)
|90' (0:2)
Москаленко Николай•Муслуев Идрис•Николаев Тимур•Панченко Александр•Чистяков Никита•Володкин Пётр•Шведюк Илья• 26'Машезов Ратмир67' (Охрименко Евгений (67') •Муромский Никита46' (Карташов Дмитрий (46') •Шихбабаев Муслим46' (Лаврищев Дмитрий (46') • 57'Руднев Максим46' (Корольков Кирилл (46')
Запасные: Мицаев Расул•Колмаков Максим•Косицин Сергей
Имамов Ислам• 73'Сосранов Рустам•Быков Артём Геннадьевич•Рукас Томас•Стародуб Дмитрий•Петров Илья•Бавин Юрий•Цаллагов Дзамболат78' (Чавара Марко (78') •Шипунов Тимофей58' (Бегун Дмитрий (58') • 64'Кутовой Максим46' (Корнюшин Даниил (46') • 60'Гонгапшев Альбек78' (Алиев Саид (78')
Запасные: Ращупкин Дмитрий•Кравцов Захар•Сугробов Владимир
01 ноября.
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