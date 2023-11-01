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Хабаровский СКА уверенно прошёл «Форте» в Кубке

01 Ноября 2023 • 15:57 Комментировать
Форте
0:2
СКА-Хабаровск

Завершился первый на сегодня кубковый матч, в котором встретились «Форте» и хабаровский СКА. Рустам Сосранов слева проник в штрафную после неудачного прострела и подбора, после чего вывел на голевой удар Дмитрия Стародуба. Лучший момент у хозяев в первом тайме - удар Никиты Муромского из-за штрафной - промах. Альбек Гонгапшев справа проник в штрафную и атаковал - спасение голкипера. После перерыва особой остроты не было, а в концовке Саид Алиев у линии штрафной подготовил себе удар и удвоил счет.

«СКА-Хабаровск» проходит дальше.

Протокол игры  
Форте0:2СКА-Хабаровск
  7'Стародуб Дмитрий (0:1)
  90' (0:2)
Москаленко НиколайМуслуев ИдрисНиколаев ТимурПанченко АлександрЧистяков НикитаВолодкин ПётрШведюк Илья  26'Машезов Ратмир 67' (Охрименко Евгений ( 67') Муромский Никита 46' (Карташов Дмитрий ( 46') Шихбабаев Муслим 46' (Лаврищев Дмитрий ( 46'  57') Руднев Максим 46' (Корольков Кирилл ( 46')
Запасные: Мицаев РасулКолмаков МаксимКосицин Сергей
Имамов Ислам  73'Сосранов РустамБыков Артём ГеннадьевичРукас ТомасСтародуб ДмитрийПетров ИльяБавин ЮрийЦаллагов Дзамболат 78' (Чавара Марко ( 78') Шипунов Тимофей 58' (Бегун Дмитрий ( 58'  64') Кутовой Максим 46' (Корнюшин Даниил ( 46'  60') Гонгапшев Альбек 78' (Алиев Саид ( 78')
Запасные: Ращупкин ДмитрийКравцов ЗахарСугробов Владимир
01 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Форте

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