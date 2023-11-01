Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Тарханов предположил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля

01 Ноября 2023 • 15:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.60 X 3.75 2 2.60
Через 0 ч. 24 мин.

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о возможном увольнении действующего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в случае поражения от «Краснодара».

«Пока разговоров об увольнении не было. Вероятно, ему доверяют. Но думаю, что если бы на его месте был российский тренер, его бы уже сняли с должности в «Спартаке», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Эксперт предположил, что «красно-белые» не хотят увольнять испанца из-за большой неустойки, хотя сейчас сложно понять, о чем думают руководители.

В среду, 1 ноября, «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках заключительного матча группового этапа Кубка России. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры, которая стартует в 20:45 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Тарханов Гильермо Абаскаль ещё теги

Новости по матчу

20:15
«Спартак» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:00
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»
19:54
Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
19:37
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
17:51
Дьяков: «Спартаку» важно победить при своих болельщиках и реабилитироваться за блеклую игру с «Факелом»
17:37
Широков: «Обыграть «Краснодар» будет принципиально для «Спартака»
15:06
Тарханов: «Спартак» выставит смешанный состав, а «Краснодар» сыграет основой
13:45
Балахнин объяснил свой интерес к матчам группового этапа Кубка России
13:29
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на голы в матче Кубка России «Спартак» — «Краснодар»
13:17
Мостовой: «Очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют «Спартак»
12:35
Коновалов: «Спартак» по пенальти выиграет у «Краснодара»
11:34
Руслан Нигматуллин: «Спартак» должен дать «Краснодару» бой, у Абаскаля каждый матч как последний
02:08
Спартак - Краснодар: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21:37
Мостовой: «Спартак» — фаворит в игре с «Краснодаром»
21:22
Тихонов: «Спартаку» надо поберечь футболистов под дерби, но команда должна реабилитироваться за поражение от «Факела»
20:28
​Гладилин: Нестабильность состава в определённом смысле является козырем «Спартака» 1
18:35
Спартак Москва — Краснодар: прогноз и ставка на матч Кубка России — 1 ноября 2023
14:55
Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»
14:24
Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»
14:07
​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»
12:10
Шалимов: «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве»
10:53
Игрок «Краснодара» Оласа: «Зенит» — наш главный соперник в этом сезоне»
13:57
​Спартак – Краснодар: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Форте Форте
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
0
2
3.15 3.30 2.21
Видео
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
3
0
1.83 3.55 4.10
Видео
Окончен
Химки Химки
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
4
0
1.23 5.80 11.00
Видео
95 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
3
0
1.67 4.00 5.40
Видео
95 мин
Сочи Сочи
Факел Факел
2
0
2.31 3.35 3.35
Видео
01.11.23 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
2.70 3.60 2.65
Видео
02.11.23 в 16:00
Акрон Акрон
Волгарь Волгарь
1.57 3.80 5.80
Видео
02.11.23 в 18:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 5.60
Видео
02.11.23 в 20:45
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.66 4.00 5.60
Видео
02.11.23 в 20:45
Ростов Ростов
Урал Урал
2.30 3.50 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Ноября
20:19 · Кубок России
Талалаев: «У меня с командой до матча с «Динамо» был серьёзный разговор»
20:15 · Кубок России
«Спартак» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:00 · Кубок России
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч со «Спартаком»
19:54 · Кубок России
Соболев и Мелёшин — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
19:37 · Кубок России
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
19:21 · Кубок России
Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену
19:20 · Кубок России
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:14 · Кубок России
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:07 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
19:05 · Кубок России
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
18:48 · Кубок России
Тикнизян быстро открыл счёт в матче с «Рубином»
18:44 · Кубок России
Галактионов: «Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить»
18:36 · Кубок России
Черчесов посетил матч «Локомотив» - «Рубин»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё снова тренируется в общей группе «Динамо»
18:33 · Кубок России
Рахимов: «Шансов у нас нет, но это не значит, что мы будем отбывать номер на поле»
Все новости