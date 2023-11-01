Тарханов предположил, почему «Спартак» не увольняет Абаскаля

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о возможном увольнении действующего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в случае поражения от «Краснодара».

«Пока разговоров об увольнении не было. Вероятно, ему доверяют. Но думаю, что если бы на его месте был российский тренер, его бы уже сняли с должности в «Спартаке», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Эксперт предположил, что «красно-белые» не хотят увольнять испанца из-за большой неустойки, хотя сейчас сложно понять, о чем думают руководители.

В среду, 1 ноября, «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках заключительного матча группового этапа Кубка России. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию игры, которая стартует в 20:45 по мск.