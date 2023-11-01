Тарханов: «Спартак» выставит смешанный состав, а «Краснодар» сыграет основой

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче Кубка России «Спартак» - «Краснодар».

«Предполагаю, что «Спартак» выставит смешанный состав. Абаскаль даст шанс проявить себя тем, кто не играл. А вот «Краснодар», на мой взгляд, выйдет основным составом, ведь «быкам» нужно бороться за второе место», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

Матч шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» - «Краснодар» состоится сегодня, 1 ноября. Стартовый свисток арбитра запланирован на 20:45 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.