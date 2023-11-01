Мор — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: Качельная игра получилась

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор подвёл итоги матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором питерский «Зенит» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Крыльев Советов» благодаря голу Ивана Сергеева.

Эксперт отметил, что игра получилась качельной, ведь было много суеты и ненужных потерь.

«Когда играют футболисты, которые долго не выступали, бывают ситуации с потерей мячей. Когда футболисты не готовы, то количество брака зашкаливает», - заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Крылья Советов» прекратили участие в розыгрыше Кубка России.