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Мор — о матче «Зенит» — «Крылья Советов»: Качельная игра получилась

01 Ноября 2023 • 13:31 Комментировать
Зенит
1:0
Крылья Советов

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор подвёл итоги матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором питерский «Зенит» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Крыльев Советов» благодаря голу Ивана Сергеева.

Эксперт отметил, что игра получилась качельной, ведь было много суеты и ненужных потерь.

«Когда играют футболисты, которые долго не выступали, бывают ситуации с потерей мячей. Когда футболисты не готовы, то количество брака зашкаливает», - заявил Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Крылья Советов» прекратили участие в розыгрыше Кубка России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Эдуард Мор ещё теги

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