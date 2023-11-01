Коваленко оценил свою игру в матче против «Крыльев Советов»

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Коваленко высказался о своей игре в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

Футболист оценил свою игру на три с плюсом, но отметил, что у него остались только положительные эмоции, ведь всегда приятно появляться на поле.

«Все матчи принципиальные, особенно против бывшей команды. Поэтому рад, что вышел сегодня», - приводит слова Коваленко «Чемпионат».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 270 минут, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.