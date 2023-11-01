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Кубок России

Бывший главный тренер «Ростова» назвал новый тренд в РПЛ эксклюзив

01 Ноября 2023 • 13:08 Комментировать
Балтика
4:1
Ахмат

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что не удивлён выходу «Балтики» в плей-офф Кубка России со второго места в группе.

«В плане Кубка России как раз ничего не удивляет. Тут может случиться всё. Играют не основные составы, поэтому тренеру всегда можно поэкспериментировать тренеру и с составом, и с расстановкой или с новыми идеями. Поэтому здесь ничего не может удивлять, тем более мы видим, что в чемпионате разницы большой нет. Все команды приблизительно равны, и любая может обыграть любую. Это тренд, наверное, ну просто очевидно по игре. Смотрим играет лидер с командой из нижней части турнирной таблицы, и не замечаешь разницу», — сказал Балахнин.

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича набрала 12 очков после шести туров группового этапа Кубка России. Команда вышла в плей-офф со второго места в группе C. Первое место занял «Зенит» (14), третьим стал «Ахмат» (7), а квартет замкнули «Крылья Советов» (3).


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Евро-Футбол.Ру,
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