Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему интересно следить за матчами группового этапа Кубка России.

«Уже практически всё решено, да и в самом Кубке трудно не выйти таким командам. У них есть три варианта, кубковые матчи сами по себе дают возможность проявить тем, кто не имеет игровую практику. Это уже нормальное явление и не удивляешься этому. Всегда интересно смотреть, кто там в ближайшем резерве, кто в каком состоянии находится. Мне интересно смотреть за кубковыми встречами», — сказал Балахнин.

1 октября «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Краснодар». Начало – в 20:45 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.