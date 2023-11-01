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Кубок России

Балахнин объяснил свой интерес к матчам группового этапа Кубка России эксклюзив

01 Ноября 2023 • 13:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.60 X 3.75 2 2.60
Через 5 ч. 27 мин.

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему интересно следить за матчами группового этапа Кубка России.

«Уже практически всё решено, да и в самом Кубке трудно не выйти таким командам. У них есть три варианта, кубковые матчи сами по себе дают возможность проявить тем, кто не имеет игровую практику. Это уже нормальное явление и не удивляешься этому. Всегда интересно смотреть, кто там в ближайшем резерве, кто в каком состоянии находится. Мне интересно смотреть за кубковыми встречами», — сказал Балахнин.

1 октября «Спартак» на «Открытие Арене» примет «Краснодар». Начало – в 20:45 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Кубок России Сергей Балахнин ещё теги

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