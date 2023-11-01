Григорян: «Спартак» навяжет яростную борьбу в матче с «Краснодаром» даже третьим составом»

Известный тренер Александр Григорян высказался о предстоящем поединке между московским «Спартаком» и «Краснодаром» на групповой стадии Кубка России.

«Даже если «Спартак» выйдет на этот матч третьим составом, просто яростную борьбу навяжет. Причина этому - тот же самый менталитет, дух клуба. «Спартак» будет максимально агрессивен», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

«Спартак» примет «Краснодар» на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 1 ноября. Начало игры запланировано в 20:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.