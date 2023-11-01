Бывший игрок «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на кубковый матч с «Краснодаром».

- Какие прогнозы на матч «Спартака» с «Краснодаром»?

- Думаю, команды будут играть не основными составами. «Краснодар» хоть и решает еще турнирные задачи в Кубке, в РПЛ борется за первое место. Поэтому встает вопрос, хватит ли ему сил. В связи с этим очень интересно будет посмотреть сегодняшний матч. Обе команды амбициозные.

- «Краснодар» в предыдущем туре уступил ЦСКА. Для вас это стало неожиданным?

- Конечно. Но москвичи играли хорошо. Мне понравилось, как «армейцы» смотрелись. Особенно в атаке. Они выглядели поинтереснее «быков», забили мяч. Мастерства в атаке в этой встрече у них оказалось больше, чем у южан.

- Может, у «Краснодара» какой-то спад наметился, если судить по последним результатам? С «Балтикой» они 2:2 сыграли, еле выиграли у «Ростова».

- Борьба за первое место – это сложный процесс. У футболистов должен быть большой опыт, но он имеется не у всех ребят в команде. И этого им сейчас очень не хватает. Плюс нельзя не учитывать психологическую нагрузку. Поэтому спады возможны.

- Результат предстоящего кубкового матча турнирного значения для хозяев не имеет, но у«Спартака» было поражение от «Факела». Как думаете, результат матча будет довлеть над Абаскалем и его командой?

- Несомненно. Все помнят проигрыш в Воронеже. Тем более и игра там была у «Спартака» невнятная. Сегодня, думаю, на поле выйдет другой состав, поэтому у ребят будет предостаточно мотивации. Я жду интересной встречи.

- Мы увидим много голов?

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- Да. Обе команды играющие в атаку, поэтому есть предпосылки для обилия забитых мячей.

- Каким будет счет матча?

- Думаю, 2:2.

- То есть ждете серию пенальти?

- Получается так. Победит «Спартак», потому что играет дома. Да и другие факторы тоже говорят в пользу «красно-белых».

Елена Григорьевская