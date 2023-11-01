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Кубок России

Шавло: «Спартаку» всегда нужна победа»

01 Ноября 2023 • 12:27 Комментировать

В рамках шестого тура группового этапа Кубка России московской «Спартак» сыграет против «Краснодара». Об этом поединке своим мнением поделился экс-гендиректор «красно-белых» Сергей Шавло.

«Спартаку» всегда нужна победа. В Кубке России уже все ясно, сегодня дадут время тем, кто мало играл. Сейчас у этих футболистов будет шанс доказать, что они тоже сильны. Будет равный матч», - передает слова Шавло «РБ Спорт».

Напомним, что спартаковцы уже гарантировали себе первое место в квартете D. «Краснодар» борется за вторую строчку. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.

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