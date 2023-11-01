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«Локомотив» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

01 Ноября 2023 • 18:00 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:0
Рубин
1 1.55 X 4.50 2 5.90
2-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Локомотив» и «Рубин».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Локомотив Москва3:0Рубин
(1:0) Тикнизян Наир9' 
(2:0) Миранчук Антон26' 
(3:0) Сарвели Владислав37' 
Гильерме дос СантосТикнизян НаирФассон ЛукасКузьмичёв ИванСамошников ИльяКуликов Даниил  40'Марадишвили Константин  45'Сарвели Владислав  60'Миранчук АнтонРыбчинский ДмитрийСулейманов Тимур
Запасные: Ненахов МаксимГлушенков МаксимПиняев СергейЛантратов ИльяЩетинин МихаилДзюба АртёмСильянов АлександрХудяков ДаниилМитай МариоБаринов Дмитрий
Шамов ЕгорАшурматов РустамГрицаенко АлексейСорокин Егор 46' (Вуячич Игор ( 46') Ломовицкий Александр 46' (Даку Мирлинд ( 46') Рахмоналиев УмаралиАпшацев МаратРожков ИгорьКузнецов ДаниилРанджелович ЛазарФамейе Джоэль  22' 46' (Кабутов Дмитрий ( 46')
Запасные: Чумич НиколаМартынович АлександрЯнович НикитаЙевтич ДаркоДюпин ЮрийБезруков РусланЗотов АлександрКоновалов Игорь
01 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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Евро-Футбол.Ру,
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Ноября 2023 в 18:47
ай каму нужон ентат мач.. никаму не ынтыреснай бесталковый турнир - растянуцый-на-коленках-купак-паримач.. это г.. кто-нить ваще смотрит.. А-ха-ха-ха! )))
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