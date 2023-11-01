«Локомотив» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В Кубке России по футболу встречаются «Локомотив» и «Рубин».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Локомотив Москва - Рубин
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Протокол игры
|(1:0) Тикнизян Наир9'
|(2:0) Миранчук Антон26'
|(3:0) Сарвели Владислав37'
Гильерме дос Сантос•Тикнизян Наир•Фассон Лукас•Кузьмичёв Иван•Самошников Илья•Куликов Даниил• 40'Марадишвили Константин• 45'Сарвели Владислав• 60'Миранчук Антон•Рыбчинский Дмитрий•Сулейманов Тимур
Шамов Егор•Ашурматов Рустам•Грицаенко Алексей•Сорокин Егор46' (Вуячич Игор (46') •Ломовицкий Александр46' (Даку Мирлинд (46') •Рахмоналиев Умарали•Апшацев Марат•Рожков Игорь•Кузнецов Даниил•Ранджелович Лазар•Фамейе Джоэль 22'46' (Кабутов Дмитрий (46')
01 ноября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).
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