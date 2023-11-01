Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Сочи» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

01 Ноября 2023 • 18:00 Комментировать
Сочи
2:0
Факел
1 2.25 X 3.40 2 3.40
перерыв

В Кубке России по футболу встречаются «Сочи» и «Факел».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Сочи - Факел

Доступ после регистрации

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Сочи2:0Факел
(1:0) Бурмистров Никита28' 
(2:0) Маргасов Тимофей42' 
Заболотный НиколайДркушич ВаняМиладинович ИванЛитвинов ВячеславМаргасов ТимофейБатырев АмирНобоа КристианМедведев Юрий IIКрамарич МартинБурмистров НикитаДжорджевич Лука
Запасные: Алвес МарселоЮрганов ИгорьИгнатьев ИванМещанинов АртёмКравцов КириллАгбалака СоломонГойло НикитаЗаика КириллЮсупов Артур
Гудиев ВиталийКалинин ИльяСуслов КириллЧеров ВасилийИвлев Андрей  18'Селе ТабоМендель АндрейЯколиш АнтониоМоцпан НикитаМаксимов МаксимДолгов Александр
Запасные: Кудряшов ФёдорЯкимов ВячеславАппаев ХызырАльшин ИльнурМарков ЕвгенийБрызгалов СергейБеленов АлександрМагаль РусланБожин СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславКвеквескири Ираклий
01 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сочи

Новости по матчу

19:20
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:07
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
18:28
Ташуев: «Футболистам повторяю одно и то же, что они профессионалы, поэтому здесь сантиментов и эмоций нет»
18:24
Точилин: «Конкретно на эту игру это оптимальный состав»
18:06
«Сочи» и «Факел» назвали составы на очный кубковый матч
02:02
Сочи - Факел: где смотреть прямую трансляцию онлайн
14:44
Сочи — Факел: прогноз и ставка на матч Кубка России — 1 ноября 2023
13:46
​Сочи – Факел: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
16:23
«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Форте Форте
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
0
2
3.15 3.30 2.21
Видео
Окончен
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
3
0
1.83 3.55 4.10
Видео
Окончен
Химки Химки
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
4
0
1.23 5.80 11.00
Видео
58 мин
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
3
0
1.67 4.00 5.40
Видео
Перерыв
Сочи Сочи
Факел Факел
2
0
2.31 3.35 3.35
Видео
01.11.23 в 20:45
Спартак Москва Спартак Москва
Краснодар Краснодар
2.70 3.60 2.65
Видео
02.11.23 в 16:00
Акрон Акрон
Волгарь Волгарь
1.57 3.80 5.80
Видео
02.11.23 в 18:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Оренбург Оренбург
1.68 3.85 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Ноября
19:37 · Кубок России
​Деменко: «Ребята будут играть на победу»
19:21 · Кубок России
Сергеев стал лидером Кубка России по голам, забитым после выхода на замену
19:20 · Кубок России
«Сочи» удвоил перевес в матче с «Факелом»
19:14 · Кубок России
«Локомотив» уже громит «Рубин» в первом тайме
19:07 · Кубок России
«Сочи» повёл в матче с «Факелом»
19:05 · Кубок России
«Локомотив» разыграл мяч до верного и удвоил счёт в матче с «Рубином»
18:48 · Кубок России
Тикнизян быстро открыл счёт в матче с «Рубином»
18:44 · Кубок России
Галактионов: «Мы сейчас говорили с ребятами, что принципиально вообще сегодня победить»
18:36 · Кубок России
Черчесов посетил матч «Локомотив» - «Рубин»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё снова тренируется в общей группе «Динамо»
18:33 · Кубок России
Рахимов: «Шансов у нас нет, но это не значит, что мы будем отбывать номер на поле»
18:28 · Кубок России
Ташуев: «Футболистам повторяю одно и то же, что они профессионалы, поэтому здесь сантиментов и эмоций нет»
18:24 · Кубок России
Точилин: «Конкретно на эту игру это оптимальный состав»
18:06 · Кубок России
«Сочи» и «Факел» назвали составы на очный кубковый матч
18:00 · Кубок России
«Химки» разгромили «Динамо» Владивосток и вышли в четвертьфинал Кубка России
Все новости