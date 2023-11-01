«Сочи» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В Кубке России по футболу встречаются «Сочи» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сочи - Факел
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Протокол игры
|(1:0) Бурмистров Никита28'
|(2:0) Маргасов Тимофей42'
Заболотный Николай•Дркушич Ваня•Миладинович Иван•Литвинов Вячеслав•Маргасов Тимофей•Батырев Амир•Нобоа Кристиан•Медведев Юрий II•Крамарич Мартин•Бурмистров Никита•Джорджевич Лука
Гудиев Виталий•Калинин Илья•Суслов Кирилл•Черов Василий•Ивлев Андрей• 18'Селе Табо•Мендель Андрей•Яколиш Антонио•Моцпан Никита•Максимов Максим•Долгов Александр
01 ноября. Стадион "Фишт" (Сочи).
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