«Форте» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Форте» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Форте - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
|7'Стародуб Дмитрий (0:1)
Москаленко Николай•Муслуев Идрис•Николаев Тимур•Панченко Александр•Чистяков Никита•Володкин Пётр•Шведюк Илья• 26'Машезов Ратмир•Муромский Никита46' (Карташов Дмитрий (46') •Шихбабаев Муслим46' (Лаврищев Дмитрий (46') •Руднев Максим46' (Корольков Кирилл (46')
01 ноября.
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