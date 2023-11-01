Мор: «Спартаку» надо хорошо сыграть с «Краснодаром»

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем кубковом матче между «красно-белыми» и «Краснодаром».

«Будет много изменений. Надо дать всем поиграть, чтобы были в тонусе. Учитывая, что «Спартак» проиграл в Воронеже и в адрес команды было много критики, надо все равно сыграть хорошо», - передает слова Мора «Матч ТВ».

Поединок «Спартак» - «Краснодар» состоится сегодня, 1 ноября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.