Руслан Нигматуллин: «Спартак» должен дать «Краснодару» бой, у Абаскаля каждый матч как последний

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

Экс-игрок сборной России отметил, что ждёт увлекательного футбола, ведь впервые за долгое время он посетит матч «красно-белых».

«Спартак» должен дать «Краснодару» настоящий бой. Абаскалю каждый матч нужно играть как последний. Репутация уже немного хромает, её нужно восстанавливать. Только победы помогут ему в этом», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что игра состоится сегодня, 1 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:45 по московскому времени.