Игнашевич: «Наши болельщики заждались такой результативной игры от нас»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- В чем сегодня вы были сильнее своего соперника, что стало залогом победы в прошедшем матче?

- Я думаю, что наши болельщики заждались такой результативной игры от нас. Поэтому это подарок для них. Сегодня ребята хороший матч провели и заслужили победу.

- Желаете кого-то персонально выделить, или добрые слова всей команде скажете?

- Безусловно, командные действия - это приоритет, но надо выделить всех наших нападающих, трех нападающих, потому что от них заждались тоже результативной игры. Я очень рад за них, что та работа, которую они делают, воплотилась в забитые мячи.

- У Мусаева и Гедеона получили по-настоящему породистые голы. Такой красоты мы здесь не видели давно. У вас прекрасный выбор перед предстоящим матчем в линии атаки. На кого все-таки будет сделан больший упор?

- Согласен, сложный выбор. Сейчас есть еще три тренировочных дня, посмотрим.