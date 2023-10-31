Ромащенко: «Всё, что сегодня у «Балтики» летело в створ ворот, залетело»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Наверное, все, что сегодня у «Балтики» летело в створ ворот, залетело. Это первое, поэтому счет такой не очень приятный, но в целом нам давался матч, начало игры, и первый тайм давался. Какие-то мелкие ошибки, которые привели ни с того ни с сего к пропущенным мячам, они сказались. Соперника с победой и выходом в дальнейший раунд. А нам надо не вешать голову, а спокойно готовиться к следующему матчу, который для нас очень и очень важный. Еще раз с победой соперника, всего доброго.