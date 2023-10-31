Сергеев объяснил, как родился его гол «Крыльям»

Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев описал свой сегодняшний гол в ворота «Крыльев Советов». Напомним, что именно его выстрел стал единственным в минувшей кубковой игре.

«Ломаев выносил от ворот, Саня Ерохин поборолся, получилось так, что мяч отскочил за спину защитникам, я пробежал, «проткнул» с носка Ломаева. Хорошо, что гол стал победным», - делится форвард для телеканала «Матч ТВ».

Благодаря победе зенитовцы заняли безоговорочное первое место в группе С с 14 очками. «Балтика» вторая – 12 баллов, «Ахмат» - третий – семь баллов. Самарцы замкнули квартет с тремя очками.