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Кубок России

«Балтика» одержала волевую победу над «Ахматом» и заняла второе место в группе Кубка России

31 Октября 2023 • 22:26 Комментировать
Балтика
4:1
Ахмат
окончен

«Балтика» и «Ахмат» в очном матче определяли команду, которая вместе с «Зенитом» в группе С пробьётся в «Путь РПЛ». Грозненцы счёт открыли, но калининградцы ещё до перерыва результат сравняли, а после перерыва добились победы.

Протокол игры  
Балтика4:1Ахмат
  34'Швец Антон (0:1)
(1:1) Энрикес Анхело45'  
(2:1) Мусаев Тамерлан48'  
(3:1) Мусаев Тамерлан79'  
(4:1) Гузина Гедеон 90'  
Бориско МаксимГассама Натан  60'Осипов Александр 85' (Остойич Иван ( 85') Жиров АлександрМаляров КириллАванесян ТигранБистрович Кристиян 46' (Гузина Гедеон ( 46') Энрикес Анхело 46' (Кузьмин Максим ( 46') Галоян Артур 77' (Пряхин Сергей ( 77') Сото Гильермо 56' (Фернандес Роберто ( 56'  69') Мусаев Тамерлан
Запасные: Казаев ЯнДжанаев СосланФернандес Роберто IIДудиев АсланЛамейра ЖоаоПуцко АлександрЛатышонок ЕвгенийРадмановац Никола
Шелия ГиоргиБогосавац Мирослав 46' (Харин Евгений ( 46') Волков Владислав IIБыстров МаратУциев РизванКамилов Владислав  49'Швец АнтонГбамбле Нене 70' (Олейников Иван ( 70') Даниэл Жуниор 71' (Мацуев Минкаил ( 71') Ковачев Светослав 71' (Ильин Владимир ( 71') Агаларов Гамид
Запасные: Бериша БернардКонате Мохамед IIТимофеев АртёмКамило РейжерсТашаев РизванОпарин МихаилТодорович ДаркоЧеликович Ясмин
31 октября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

В Кубке России наступила пора последнего тура группового этапа. Во вторник «Балтика» принимала «Ахмат», и этот матч можно было назвать предварительной стадией плей-офф. Пробиться в «Путь РПЛ» далее могла лишь одна из команд. «Балтике» для достижения этого результата надо было не проиграть в основное время, а «Ахмату» - как раз выиграть в течение 90 минут. При этом неудачник этого противостояния отправлялся бы в «Путь Регионов».

«Ахмат» начал матч активно, было видно, что гости хотели победить, чтобы решить свою задачу. К середине тайма подопечные Мирослава Ромащенко имели почти 70% владения мячом, вот только ничего путного из этого извлечь не могли. Гости совершали подходы, но не более. Правда, калининградцы не могли похвастаться даже этим. Казалось, что хозяева просто хотели запереться у своих ворот.

За десять минут до перерыва случилось то, чего стоило ожидать. Гости заработали, и после розыгрыша Жуниор навесил на линию вратарской, куда прибежал Швец и головой вколотил мяч в цель. Таким образом, в таблице в этот момент «Ахмат» обходил «Балтику», и теперь уже хозяевам надо было прибавлять.

Подопечные Игнашевича действительно стали действовать активнее. Ещё до перерыва хозяева своего добились. «Балтика» заработала штрафной, и если с подачей Бистровича гости справились, то после заброса Галояна борьбу в воздухе выиграл Жиров, который скинул мяч на Мусаева, а тот покатил правенн а Энрикеса, который пробил в угол. В итоге на перерыв команды ушли при счёте, который устраивал калининградцев.

Уже в начале второго тайма «Балтика» и вовсе вышла вперёд. Вышедший на замену в перерыве Гузина едва ли не первым касанием сделал пас на ходу Мусаеву, который слева ворвался в штрафную и нанёс обводящий удар из-под Быстрова.

Поведя в счёте, «Балтика» не стала прижиматься к своим ворота, либо у «Ахмата» уже не хватало запала, чтобы вновь захватить инициативу. Калининградцы старались контролировать ход поединка и даже не гнушались прессинговать порой соперника в чужой штрафной. Грозненцы же воротам Бориско не угрожали вовсе, и голкипер хозяев во втором тайме откровенно скучал.

Минут за десять до конца основного времени «Балтика» сняла все вопросы об исходе борьбы с «Ахматом». Маляров сделал заброс на ход Мусаеву, который заметил, что Шелия занял не лучшую позицию. В итоге форвард мощным ударом оформил дубль. Было очевидно, что за оставшееся время «Ахмат» три мяча уже не забьёт.

В компенсированное время хозяева довели счёт до разгромного. Хозяева провели быструю атаку, и Гузина, пройдя по левому флангу, с угла штрафной нанёс точный обводящий удар. В итоге уверенная победа калининградцев.

Таким образом, «Балтика» продолжит борьбу в Кубке России в «Пути РПЛ», а «Ахмат» - в «Пути регионов». Своих соперников команды узнают по результатам жеребьёвки.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
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