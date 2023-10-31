Осинькин: «Мы всё время думали не только о ничьей, но и о победе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Довольно спокойной была игра, но в концовке после финального свистка вы собрали футболистов в центре поля и довольно эмоционально с ними там разговаривали. О чем шла речь, почему вы так посчитали нужным так поступить?

- В принципе, не могу сказать, что я недоволен ребятами, мы нормально играли. Но в концовке умения быть концентрированными до конца нам не хватило, потому что уж очень мало до конца осталось. Мы все время думали не только о ничьей, но и о победе. Но в этом момент сзади надо было сыграть очень надежно. В принципе, плюс-минус я об этом сказал.

- Этот пропущенный вами мяч - ошибка только центральных защитников?

- Это пропущенный мяч. Если честно, я детали не могу сказать. Я вот сейчас зашел, но не успел посмотреть еще.

- Тройная замена, которая произошла, она была запланированная, или вы какие-то коррективы вносили, видя, что происходило на поле?

- Вносили коррективы. Мы думали одну или две замены сделать даже в перерыве, но никто не выпадал. И еще какие-то там моменты по здоровью наших ребят повлияли на принятие решения. Дальше мы посчитали, что вот эта тройная замена - где-то кого-то приберечь, понимая, что дальше сложные два матча подряд полностью играть, а где-то хотелось усилить.

- Очень много угловых было у «Крыльев», особенно в первом тайме угловой за угловым. Тем не менее, после этих стандартов очень мало опасности для ворот «Зенита» было. Почему?

- Потому что надо вам повнимательнее посмотреть. Были моменты у нас хорошие, с которых мы могли или должны были забивать. Да, не со всех угловых, но, конечно, все равно у нас был один эпизод, когда мы должны были забивать.

- «Крылья» в разы превзошли «Зенит» по ударам в створ. При этом у «Зенита» один забитый мяч, у вас ни одного. Есть ли у вас проблемы с реализацией, на ваш взгляд?

- Наверное, в этом матче один момент в начале матча у Шитова чего стоит. Можно говорить о какой-то реализации. Но мы на дистанции одного матча какие-то выводы совершенно нет смысла. А то, что касается «Зенита» и того, что не очень много ударов. «Зенит» - такая команда, которая считает, что удар ради удара не нужен. Они готовят удар, правильно оценивают игровую ситуацию, исходя из того, что, условно говоря, получится больше с удара или продолжения действия. Поэтому тут я их очень поддерживаю. Количество ударов часто зависит от манеры игры, конечно, больше подходит под анализ и оценку количество голевых ситуаций.