Масалитин назвал главную проблему «Зенита»

Бывший нападающий московских клубов «Спартак» и «Динамо» Валерий Масалитин поведал, что его беспокоит накануне матча питерского «Зенита» с «выскочками» из «Крыльев Советов» в рамках Фонбет Кубка России.

По мнению Масалитина, у игроков «Зенита» могут возникнуть серьезные проблемы с мотивацией, и Сергею Семаку, наставнику клуба, возможно, было бы лучше выпустить жаждущих показать себя резервистов.

- Я думаю, что «Зенит» даст возможность играть своим резервистам, как, впрочем, и «Крылья Советов». У «Зенита» одна проблема — это мотивация. Как они будут мотивированы? Отсюда и результат будет, - цитирует слова Масалитина Газета.Ru.