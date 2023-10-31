«Балтика» снова забила «Ахмату», у Мусаева эффектный дубль

«Балтика» сделала ещё один шаг к тому, чтобы финишировать на втором месте в своей кубковой группе. В матче шестого тура против «Ахмата» калининградцы пропустили после углового и удара Антона Швеца, но Анхело Энрике сравнял счет на 45-й минуте. Во втором тайме пришло время Тамерлана Мусаева, который сначала с острого угла послал мяч в дальнюю часть ворот, а на 79-й минуте вовсе оформил дубль - 3:1. Форвард получил мяч на ход, оценил обстановку и сильно пробил с линии штрафной по красивой дуге, гол.

«Балтика» близка к тому, чтобы финишировать второй, соперник - третий. Текстовый онлайн - на LiveResult.ru.