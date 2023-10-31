Семак: «Это Кубок, было очень много брака, много борьбы, не так много моментов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Не могу не спросить, довольно спокойно проходила игра, но сейчас обратил внимание, что вы в центральном круге достаточно эмоционально так говорили с арбитром. Почему?

- Трактовки. У нас хорошая быстрая атака, чистая задержка руками, неспортивное, как минимум, поведение, никакой борьбы нет. Спросил, почему это не карточка? Непонятно. Но это мелочи. Главное, что все живы и здоровы, выиграли, порадовали наших болельщиков. Будем уже готовиться к следующей игре.

- С точки зрения качества игры, довольны или не довольны?

- Это Кубок, было очень много брака, много борьбы, не так много моментов. Если возникали, то немного. Со стандартных положений у нас неплохо сегодня, один Саша Ерохин три раза хорошо бил. И у «Крыльев» один момент был стандартный, когда били с отскока 2-3 удара за одну атаку. В целом кубковая игра. Понятно, что кто-то играет не на своих позициях, главное, что все получили игровую практику, кто больше, кто меньше. Поддерживаем то состояние, которое нужно в соревновательном цикле. Будем готовиться к следующей игре.

- Вы сказали, что кто-то играл не на своих позициях, а вот Роберт Ренан играл на своей один тайм. В перерыве вы его заменили. Это недовольство его игрой или плановая замена?

- Он получил желтую карточку, конечно, по такой игре нам не хотелось рисковать, учитывая, что игра была открытая, и любой фол с его стороны мог оставить нашу команду в меньшинстве. Не было смысла по такой игре рисковать.