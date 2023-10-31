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Кубок России

Мостовой: «Спартак» — фаворит в игре с «Краснодаром»

31 Октября 2023 • 21:37 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.60 X 3.75 2 2.60
Через 21 ч. 43 мин.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Кубка России «Спартак» - «Краснодар».

«Спартак» — фаворит с учетом домашней игры. Будет как тренировочная игра для болельщиков. Голы будут от обеих команд, так как у них комфортная позиция в группе», — приводит слова Мостового Sport24.

Перед стартом поединка шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» занимает первое место в квартете D, набрав 12 очков. Стоит сказать, что «красно-белые» досрочно оформили себе выход в плей-офф после четырех туров. «Краснодар» с 8 баллами располагается на третьей позиции.

Матч «Спартак» - «Краснодар» состоится 1 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая пройдет на портале LiveResult.

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Спартак Москва Краснодар Александр Мостовой ещё теги

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