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Кубок России

Сергеев не забыл насолить бывшим: «Зенит» дожал «Крылья Советов» и выиграл группу Кубка России

31 Октября 2023 • 21:26 Комментировать (1)
Зенит
1:0
Крылья Советов

В последний день октября в последнем туре группового этапа Кубка России «Зенит» на «Газпром Арене» играл с «Крыльями Советов».

Протокол игры  
Зенит1:0Крылья Советов
(1:0) Сергеев Иван II87'  
Кержаков МихаилАлип НуралыРенан Роберт  4' 46' (Мантуан Густаво ( 46') Чистяков ДмитрийМостовой АндрейКоваленко Александр 78' (Изидор Вильсон ( 78') Кейрос Ду 69' (Барриос Вильмар ( 69') Караваев Вячеслав 69' (Эракович Страхинья ( 69') Круговой ДанилСутормин Алексей 46' (Сергеев Иван II ( 46') Ерохин Александр
Запасные: Королёв ГеоргийКассьерра МатеоРодригао де СоузаАдамов Денис
Ломаев ИванБарач МатеоСолдатенков Александр 69' (Евгеньев Роман ( 69') Гапонов ИльяГоршков Юрий 82' (Соколов Артём ( 82') Хубулов ВладимирИванисеня ДмитрийЗотов Георгий 89' (Бобёр Иван ( 89') Писарский ВладимирШитов Владислав 69' (Гарре Бенхамин ( 69') Карпицкий Егор 68' (Ежов Роман ( 68')
Запасные: Фролов Евгений ВадимовичСалтыков НикитаОвсянников БогданЛысов Алексей
31 октября. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

«Зенит» подходил к этому матчу лидером группы C, обеспечившим себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Это был прогресс питерцев по сравнению с прошлым сезоном, когда они с третьего места попали в плей-офф Пути регионов. Но «сине-бело-голубые» могли сейчас потерять первое место в двух случаях.

В каких именно? При своём поражении в основное время вкупе с любой победой «Балтики» над «Ахматом» либо при своём поражении в серии пенальти вкупе с победой калининградцев в основное время. Впрочем, с учётом того, что матч «Балтика» – «Ахмат» начинался на час позже, заочный делёж первого места между «Зенитом» и «Балтикой» был синхронным лишь наполовину.

«Крылья Советов» никак не могли шагнуть выше четвёртой строчки – матч в Санкт-Петербурге точно был для самарцев последним в нынешнем розыгрыше Кубка России. «Ахмат» же имел турнирную мотивацию победить в Калининграде в основное время – только в таком случае грозненцы поднимались бы на второе место, чтобы проследовать в плей-офф Пути РПЛ, а не Пути регионов.

«Зенит» и «Крылья Советов» полторы недели назад встретились между собой также на поле «Газпром Арены», но в рамках чемпионата России. Тогда у самарцев было больше очков, чем у питерцев, однако по итогам матча команды поменялись местами в таблице, ведь «Зенит» одержал победу, причём весьма уверенную. К отчётной встрече «Крылья Советов» подходили на фоне четырёх матчей без побед во всех турнирах.

Волжане начали кубковую игру в городе на Неве стремительно. На первой же минуте Шитов выскакивал один на один, однако Кержаков сумел отвести угрозу. Далее гости быстро подали четыре угловых, но не смогли конвертировать их во что-то состоятельное. Постепенно «Зенит» освоился на родном стадионе, а «Крылья» отошли назад. Понятно, что тяжело всё время поддерживать высокий темп. Ставка самарцев на быстрый гол не сработала.

У «Зенита» в стартовом составе вышли только два бразильца – Ренан и ду Кейрос. Клаудиньо вроде обошёлся без травмы после матча чемпионата с «Ахматом», но против «Крыльев Советов» во избежание риска не попал в заявку. Ротация на Кубок у Семака привычно была приличная. Моментов питерцы до перерыва создали немного. Мостовой с линии штрафной немного не закрутил мяч в левый угол, а Ерохин головой направил сферу выше створа.

В конце первого тайма и в начале второго «Крылья» снова поддавили, однако безуспешно. На 49-й минуте Солдатенков после двух заблокированных ударов добил мяч до Кержакова, который отразил сферу. Потом игра снова перешла под контроль «Зенита». В районе часа игры хозяева забили гол и отпраздновали его фирменным раскачиванием воображаемой люльки в честь рождения дочери у Кругового. Но питерцы поспешили…

Когда Мостовой по левому полуфлангу отдавал на Кругового, когда Данил простреливал на Сергеева и когда Иван протыкал мяч в ближний угол, никакого футбольного криминала не было. Однако от зорких глаз видеоассистентов не ускользнула игра рукой Коваленко в центре поля в начале голевой атаки. Главный арбитр Кукуян отменил взятие ворот, убедившись в факте гандбола лично перед монитором. Интересно, что предыдущим клубом Сергеева и Коваленко были именно «Крылья Советов».

В оставшееся игровое время «Зенит» владел инициативой, не оказывая такого мощного давления на ворота соперника, какое он может оказывать. Ерохин здорово выиграл верх после подачи углового, но пробил правее створа. А когда казалось, что дело спокойно идёт к серии пенальти, эту монотонность нарушил Сергеев. Он снова принёс «Зениту» минимальную победу в кубковом матче против «Крыльев Советов», как и в первом круге.

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На 87-й минуте вроде проигрывал Иван по центру борьбу защитникам самарцев, однако сумел-таки дотянуться до мяча и проткнуть его мимо Ломаева в правый угол. 1:0 – победа «Зенита» позволила питерцам не беспокоиться об исходе матча «Балтика» – «Ахмат». «Сине-бело-голубые» выиграли группу C и пятый матч подряд, а «Крылья Советов», наоборот, не выиграли пятый матч во всех турнирах (четыре поражения и одна ничья). В яму команда Игоря Осинькина угодила после крупного выигрыша у «Спартака».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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wertygaz
31 Октября 2023 в 22:18
Алип костолом, играй он в любом другом клубе, не доиграл бы матч, с таким количеством фолов. Писарского всю игру валял…
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