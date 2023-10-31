«Балтика» перед перерывом отыгралась в матче с «Ахматом»

В Калининграде закончился первый тайм кубкового матча между «Балтикой» и «Ахматом». Гости повели в счете после розыгрыша углового с правого фланга, последовал навес к линии вратарской, и набежавший Антон Швец головой вколотил мяч в сетку, не оставив голкиперу ни шанса. На 45-й минуте противостояния соперник отыгрался. Получилась затяжная атака у «Балтики», и в заключительной стадии Тамерлан Мусаев покатил мяч под удар Анхело Энрикесу, и тот был точен - 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.