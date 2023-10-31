«Ахмат» забил важный гол в матч с «Балтикой»

«Зенит» и «Крылья Советов» начали свой матч на час раньше, чем «Балтика» и «Ахмат», но именно во втором поединке был забит первый гол шестого кубкового тура. На 34-й минуте был открыт счет после стандарта в исполнении гостей. Даниэл Жуниор выполнил подачу с углового, и Антон Швец, выиграв воздух, примерно с линии вратарской вколотил мяч в сетку ворот.

Счет стал 1:0 в пользу гостей. На этот момент они выходят на второе место и отодвигают противника на третье. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.