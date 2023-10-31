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Игнашевич: «Мы не видим спада «Ахмата»

31 Октября 2023 • 20:45 Комментировать
Балтика
0:1
Ахмат
1 2.12 X 3.50 2 3.60
1-й тайм

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- После досадного поражения в Казани в каком состоянии находится команда? С каким настроением готовились к сегодняшнему поединку?

- Настроение, конечно, было не очень. В каком состоянии? Сейчас игра покажет. Посмотрим.

- После недавней встречи с «Ахматом» и победы в первенстве, учитывая, что у грозненцев происходит спад, за прошедшее время ваше мнение об «Ахмате» поменялось или осталось прежним?

- Осталось прежним. Она была и до прихода Ромащенко при Ташуеве сильной командой. И сейчас мы не видим того спада. Понятно, что очки не так много набирает соперник, но, тем не менее, уровень команды понятен, он высок. Самое главное - это тренерская работа, которая видна. Она тоже заслуживает самой высокой оценки, на мой взгляд.

- Предстоящий матч можно назвать подготовительным к субботнему поединку с «Зенитом»? Например, если Мусаев сегодня дважды отличится, Галоян выдаст хороший матч, они могут появиться в основе в субботнем матче?

- Все может быть. Он является хорошей подготовкой, потому что в схожие схемы играют и «Ахмат», и «Зенит». Поэтому в этом смысле нам удобнее играть сейчас с «Ахматом», чем с «Рубином» перед «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

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