Игнашевич: «Мы не видим спада «Ахмата»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- После досадного поражения в Казани в каком состоянии находится команда? С каким настроением готовились к сегодняшнему поединку?

- Настроение, конечно, было не очень. В каком состоянии? Сейчас игра покажет. Посмотрим.

- После недавней встречи с «Ахматом» и победы в первенстве, учитывая, что у грозненцев происходит спад, за прошедшее время ваше мнение об «Ахмате» поменялось или осталось прежним?

- Осталось прежним. Она была и до прихода Ромащенко при Ташуеве сильной командой. И сейчас мы не видим того спада. Понятно, что очки не так много набирает соперник, но, тем не менее, уровень команды понятен, он высок. Самое главное - это тренерская работа, которая видна. Она тоже заслуживает самой высокой оценки, на мой взгляд.

- Предстоящий матч можно назвать подготовительным к субботнему поединку с «Зенитом»? Например, если Мусаев сегодня дважды отличится, Галоян выдаст хороший матч, они могут появиться в основе в субботнем матче?

- Все может быть. Он является хорошей подготовкой, потому что в схожие схемы играют и «Ахмат», и «Зенит». Поэтому в этом смысле нам удобнее играть сейчас с «Ахматом», чем с «Рубином» перед «Зенитом».