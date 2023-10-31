Ромащенко: «Если бы даже у нас не было шансов, мы бы всё равно приехали сюда играть на победу»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Команда не возвращалась домой после встречи с «Зенитом». Команда прибыла в Калининград вчера. Успели полноценно подготовиться к предстоящему поединку?

- Постарались максимально эффективно использовать то свободное время, которое у команды было после игры в Санкт-Петербурге. Поэтому исходя из того времени, которое у нас небольшое было, мы сделали всё, что могли.

- «Ахмат» обеспечил себе выход в плей-офф. В сегодняшнем матче решится, какой путь ждет вашу команду. Для вас лично принципиально, в какой сетке вы окажетесь?

- Если бы даже у нас не было шансов, мы бы все равно приехали сюда играть на победу. Да, у нас есть два пути, либо через один выход, либо через второй. Но повторюсь, будем играть только на победу. Неважно в каком сочетании игроков.

- Вы уже хорошо знаете калининградскую «Балтику». В рамках первенства у вас была хорошая беспроигрышная серия из шести матчей. После поражения здесь, в Калининграде, продолжилась серия без побед. За счет чего сегодня можно переломить и обыграть соперника и снять проклятие этой арены?

- Я думаю, что каждая игра не похожа на предыдущую, поэтому никакого проклятия, наверное, не существует, это всё выдумки. Я говорил команде и вам повторю. Самое важное, что мы говорим о том, что не нужно зацикливаться на прошлом, потому что без этого нет побед в будущем. Когда зацикливаешься, это очень плохо. Мы знаем соперника, разбирали, смотрели последние матчи калининградцев. Есть моменты, которые для нашей команды очень важны в сегодняшней игре. Фокусировались и акцентировали ребят именно на этих моментах. Как это получится, игра покажет. Надеюсь, все должно получиться так, как мы планируем.

- У вас в составе девять изменений по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге. Вы в голове держите уже будущий матч с Воронежем?

- Ротация такая достаточно большая. Безусловно, мы вынуждены держать в голове предстоящий матч в чемпионате страны. Еще раз повторюсь, мы на нем вообще не акцентировали внимание абсолютно, вообще от слова совсем. Были сфокусированы только на подготовке к этому матчу.