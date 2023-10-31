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​Гладилин: Нестабильность состава в определённом смысле является козырем «Спартака»

31 Октября 2023 • 20:28 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.60 X 3.75 2 2.60
Через 23 ч. 32 мин.

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мысль о том, что нестабильность состава на самом деле может играть на руку футболистам московского клуба, так как не имеющие гарантий игроки в любой ситуации будут мотивированы показывать свой максимум.

- У «Спартака» нет костяка, стартового состава. Любая ярко сыгранная встреча каждому дает шанс в следующем матче выйти в старте. Так что здесь «Спартак» имеет преимущество: люди не имеют уверенности, что будут в стартовом составе в следующем туре чемпионата, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В своем следующем матче московский клуб сыграет в рамках группового раунда Фонбет Кубка России против «Краснодара».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар

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