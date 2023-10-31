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«Балтика» и «Ахмат» назвали составы на матч шестого тура Кубка России

31 Октября 2023 • 20:01 Комментировать
Балтика
0:1
Ахмат
1 2.12 X 3.50 2 3.60
1-й тайм

Сергей Игнашевич и Мирослав Ромащенко назвали составы на последний матч группового этапа Кубка России между «Балтикой» и «Ахматом».

«Балтика»: Бориско, Жиров, Маляров, Гассама, Осипов, Сото, Бистрович, Энрикес, Галоян, Мусаев, Аванесян.

«Ахмат»: Шелия, Волков, Уциев, Богосавац, Быстров, Гбамбле, Швец, Жуниор, Камилов, Ковачев, Агаларов.

Напомним, что встреча пройдёт на «Ростех Арене» в Калиниграде. Стартовый свисток назначен на 20:30 по московскому времени. Встреча станет решающей для команд в турнирном плане, поскольку на счету «Балтики» девять очков, что на два больше, чем у «Ахмата».

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