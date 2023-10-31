Осинькин - о составе на матч с «Зенитом»: «Отталкиваемся от наличия просто живых боевых единиц»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Три человека осталось от состава матча чемпионата с «Оренбургом», состава, приближенного к основному. По какому принципу вы решили, что этим ребятам нужно сыграть второй матч за три дня?

- Есть ротация, есть от чего оттолкнуться, выбирая этот состав. Кто-то лучше держит нагрузку. Это все-таки только третий день, плюс переезд после игры с «Оренбургом». Кто-то имеет определенные небольшие проблемы со здоровьем. Пусть это будут и маленькие проблемы, но время на то, чтобы залатать травму, тоже нужно. В силу всяких тактических обстоятельств иногда мы выбираем из того… в какой-то игре может быть много нападающих и мало опорных полузащитников. Мы уже начинаем отталкиваться от наличия просто живых боевых единиц.