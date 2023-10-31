Семак: Ерохин будет форвардом в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Что касается тех, кто играет меньше, Ерохин появляется в старте, и нет такого ярко выраженного центрального нападающего у «Зенита». Поэтому можно ли понимать, что он будет эту функцию исполнять?

- Да, он универсальный игрок, мы понимаем, что это не его излюбленная позиция. Но, к сожалению, у нас всего два нападающих, и на этой позиции особо сыграть некому в той ситуации, в которой мы сейчас есть. Наши нападающие сейчас играют достаточно много, поэтому им надо быть свежими.

- Что вы ждете от Роберта Ренана, который очень давно в старте в чемпионате не появлялся? Эта игра из тех, в которых ему надо что-то доказывать вам?

- Конечно, мы хотим посмотреть. Сейчас он на тренировках смотрится гораздо лучше и надежнее, чем в тот промежуток времени, когда он потерял место в стартовом составе. Поэтому, конечно, мы должны понимать, насколько он хорошо выглядит сейчас с точки зрения баланса, прежде всего, и уверенности на футбольном поле.