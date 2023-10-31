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Семак: Ерохин будет форвардом в матче с «Крыльями Советов»

31 Октября 2023 • 19:14 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.45 X 5.00 2 6.60
Через 0 ч. -3 мин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Что касается тех, кто играет меньше, Ерохин появляется в старте, и нет такого ярко выраженного центрального нападающего  у «Зенита». Поэтому можно ли понимать, что он будет эту функцию исполнять?

- Да, он универсальный игрок, мы понимаем, что это не его излюбленная позиция. Но, к сожалению, у нас всего два нападающих, и на этой позиции особо сыграть некому в той ситуации, в которой мы сейчас есть. Наши нападающие сейчас играют достаточно много, поэтому им надо быть свежими.

- Что вы ждете от Роберта Ренана, который очень давно в старте в чемпионате не появлялся? Эта игра из тех, в которых ему надо что-то доказывать вам?

- Конечно, мы хотим посмотреть. Сейчас он на тренировках смотрится гораздо лучше и надежнее, чем в тот промежуток времени, когда он потерял место в стартовом составе. Поэтому, конечно, мы должны понимать, насколько он хорошо выглядит сейчас с точки зрения баланса, прежде всего, и уверенности на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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