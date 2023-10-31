Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»

31 Октября 2023 • 18:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
02.11 20:45

Бывший форвард столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о форварде «бело-голубых» Константине Тюкавине – в минувшие выходные нападающий прервал свою голевую засуху и распечатал ворота «Урала». В грядущий четверг динамовцам дома предстоит сыграть в Кубке России с аутсайдером группы D в лице «Пари НН».

«Интересно будет посмотреть на Костю Тюкавина после того, как он прервал серию без забитых мячей. Может, сейчас он почувствует уверенность и начнет чаще забивать. Пока все равно он еще не до конца себя показывает», - рассуждает Терёхин для «Спорт-Экспресса».

Напомним, всего у Тюкавина в рамках сезона четыре гола и четыре ассиста в рамках 16 матчей. Он не мог забить в официальной игре с 6 августа по 29 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин

Новости по матчу

15:59
Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»
10:17
Бителло: «Я уже привык к русским морозам»
19:31
Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»
21:57
Кухарчук – о Кубке России: «Радует, что стало больше игр, ведь мы, футболисты, хотим играть»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.10.23 в 19:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.00 7.00
Видео
31.10.23 в 20:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.55 3.30 2.95
Видео
01.11.23 в 14:00
Форте Форте
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Видео
01.11.23 в 15:00
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
Видео
01.11.23 в 16:00
Химки Химки
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
Видео
01.11.23 в 18:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1.67 4.00 5.40
Видео
01.11.23 в 18:30
Сочи Сочи
Факел Факел
2.31 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
19:26 · Кубок России
Осинькин - о составе на матч с «Зенитом»: «Отталкиваемся от наличия просто живых боевых единиц»
19:14 · Кубок России
Семак: Ерохин будет форвардом в матче с «Крыльями Советов»
19:00 · Кубок России
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:46 · Кубок России
Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»
18:41 · Кубок России
Восемь россиян в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» 1
18:28 · Кубок России
Ломаев и Писарский - в основе «Крыльев» на «полутоварищеский» матч с «Зенитом»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Капленко не сыграет с ЦСКА из-за проблем с глазом
15:59 · Кубок России
Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»
14:55 · Кубок России
Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»
14:07 · Кубок России
​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»
13:23 · Кубок России
«Зенит» - «Крылья Советов»: прогноз Гасилина на матч
13:17 · Кубок России
Титов дал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Крылья Советов»
13:11 · Кубок России
Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве»
Все новости