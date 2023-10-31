Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»

Бывший форвард столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о форварде «бело-голубых» Константине Тюкавине – в минувшие выходные нападающий прервал свою голевую засуху и распечатал ворота «Урала». В грядущий четверг динамовцам дома предстоит сыграть в Кубке России с аутсайдером группы D в лице «Пари НН».

«Интересно будет посмотреть на Костю Тюкавина после того, как он прервал серию без забитых мячей. Может, сейчас он почувствует уверенность и начнет чаще забивать. Пока все равно он еще не до конца себя показывает», - рассуждает Терёхин для «Спорт-Экспресса».

Напомним, всего у Тюкавина в рамках сезона четыре гола и четыре ассиста в рамках 16 матчей. Он не мог забить в официальной игре с 6 августа по 29 октября.