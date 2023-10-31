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Восемь россиян в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

31 Октября 2023 • 18:41 Комментировать (1)
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.45 X 5.00 2 6.60
Через 0 ч. 0 мин.

Сегодня, 31 октября, «Зенит» примет на своём поле «Крылья Советов» в рамках заключительного тура группового этапа Кубка России.

С первых минут в составе «сине-бело-голубых» выйдут следующие футболисты: Кержаков (вр), Круговой, Ренан, Чистяков, Алип, Караваев, Коваленко, Ду Кейрос, Мостовой, Сутормин, Ерохин.

Начало поединка «Зенит» - «Крылья Советов» запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

После пяти туров «Зенит» возглавляет группу D, набрав 11 очков. Самарский коллектив с тремя очками располагается на последнем месте, и уже потерял шансы на выход в плей-офф Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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TEREX
31 Октября 2023 в 18:46
симак ришыл фсех сидячих взбадрить..)) пущай маленька булки разамнут..ато скора пролижни пайдут..))
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