Ломаев и Писарский - в основе «Крыльев» на «полутоварищеский» матч с «Зенитом»

Самарские «Крылья Советов» чуть более чем за час до матча Кубка России против «Зенита» в гостях огласили свой состав на игру. Он выглядит следующим образом:

Ломаев, Зотов, Солдатенков, Барач, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Хубулов, Шитов, Карпицкий, Писарский.

Напомним, что «Крылья» уже лишились математических шансов на том, чтобы продолжить играть в Кубке России. Сейчас у самарцев три очка и четвёртое место, а у команды с третьего места квартета С, «Ахмата» - семь баллов.

Следить за ходом игры «Зенит» - «Крылья Советов» можно в текстовой трансляции на нашем портале.