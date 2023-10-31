«Балтика» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Балтика» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Ахмат
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Протокол игры
|34'Швец Антон (0:1)
Бориско Максим•Гассама Натан•Осипов Александр•Жиров Александр•Маляров Кирилл•Аванесян Тигран•Бистрович Кристиян•Энрикес Анхело•Галоян Артур•Сото Гильермо•Мусаев Тамерлан
Шелия Гиорги•Богосавац Мирослав•Волков Владислав II•Быстров Марат•Уциев Ризван•Камилов Владислав•Швец Антон•Гбамбле Нене•Даниэл Жуниор•Ковачев Светослав•Агаларов Гамид
31 октября.
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