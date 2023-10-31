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«Балтика» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

31 Октября 2023 • 20:00 Комментировать
Балтика
0:1
Ахмат
1 2.12 X 3.50 2 3.60
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Балтика» и «Ахмат».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Балтика - Ахмат

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Балтика0:1Ахмат
 34'Швец Антон (0:1)
Бориско МаксимГассама НатанОсипов АлександрЖиров АлександрМаляров КириллАванесян ТигранБистрович КристиянЭнрикес АнхелоГалоян АртурСото ГильермоМусаев Тамерлан
Запасные: Казаев ЯнДжанаев СосланФернандес Роберто IIДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванКузьмин МаксимПряхин СергейПуцко АлександрЛатышонок ЕвгенийРадмановац НиколаГузина Гедеон
Шелия ГиоргиБогосавац МирославВолков Владислав IIБыстров МаратУциев РизванКамилов ВладиславШвец АнтонГбамбле НенеДаниэл ЖуниорКовачев СветославАгаларов Гамид
Запасные: Бериша БернардКонате Мохамед IIТимофеев АртёмКамило РейжерсТашаев РизванМацуев МинкаилИльин ВладимирОлейников ИванОпарин МихаилТодорович ДаркоХарин ЕвгенийЧеликович Ясмин
31 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Ахмат

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Балтика — Ахмат: прогноз и ставка на матч Кубка России — 31 октября 2023
13:55
​Балтика – Ахмат: прогноз и ставка на матч Кубка России – 31 октября 2023
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