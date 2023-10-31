Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

31 Октября 2023 • 19:00 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.45 X 5.00 2 6.60
Через 0 ч. -1 мин.

В Кубке России по футболу встречаются «Зенит» и «Крылья Советов».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зенит0:0Крылья Советов
Кержаков МихаилАлип НуралыЧистяков ДмитрийКараваев ВячеславРенан РобертКейрос ДуЕрохин АлександрКоваленко АлександрМостовой АндрейСутормин АлексейКруговой Данил
Запасные: Королёв ГеоргийКассьерра МатеоСергеев Иван IIИзидор ВильсонЭракович СтрахиньяРодригао де СоузаБарриос ВильмарМантуан ГуставоАдамов Денис
Ломаев ИванБарач МатеоГапонов ИльяГоршков ЮрийСолдатенков АлександрЗотов ГеоргийИванисеня ДмитрийХубулов ВладимирКарпицкий ЕгорПисарский ВладимирШитов Владислав
Запасные: Ежов РоманГарре БенхаминСоколов АртёмБобёр ИванФролов Евгений ВадимовичСалтыков НикитаОвсянников БогданЛысов АлексейЕвгеньев Роман
31 октября.
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов

Новости по матчу

19:26
Осинькин - о составе на матч с «Зенитом»: «Отталкиваемся от наличия просто живых боевых единиц»
19:14
Семак: Ерохин будет форвардом в матче с «Крыльями Советов»
18:41
Восемь россиян в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» 1
18:28
Ломаев и Писарский - в основе «Крыльев» на «полутоварищеский» матч с «Зенитом»
13:14
Клиент PARI поставил 400 000 рублей на победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» в Кубке России
09:47
Игрок «Крыльев Советов» Иванисеня: «Настрой — обязательно победить «Зенит»
16:58
Зенит — Крылья Советов: прогноз и ставка на матч Кубка России — 31 октября 2023
13:37
​Зенит – Крылья Советов: прогноз и ставка на матч Кубка России – 31 октября 2023
19:26
РФС не будет увеличивать количество медийных команд в Кубке России
18:25
Лепёхин ответил, может ли Сергеев побить рекорд Веретенникова в Кубке России
16:06
Промес и Сергеев — в списке лучших бомбардиров в истории Кубка России
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.10.23 в 19:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.00 7.00
Видео
31.10.23 в 20:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.55 3.30 2.95
Видео
01.11.23 в 14:00
Форте Форте
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Видео
01.11.23 в 15:00
Родина Москва Родина Москва
Черноморец Нв Черноморец Нв
Видео
01.11.23 в 16:00
Химки Химки
Динамо Владивосток Динамо Владивосток
Видео
01.11.23 в 18:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Рубин Рубин
1.67 4.00 5.40
Видео
01.11.23 в 18:30
Сочи Сочи
Факел Факел
2.31 3.35 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
19:26 · Кубок России
Осинькин - о составе на матч с «Зенитом»: «Отталкиваемся от наличия просто живых боевых единиц»
19:14 · Кубок России
Семак: Ерохин будет форвардом в матче с «Крыльями Советов»
19:00 · Кубок России
«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:46 · Кубок России
Терёхин предрекает Тюкавину гол в ворота «Пари НН»
18:41 · Кубок России
Восемь россиян в старте «Зенита» на матч с «Крыльями Советов» 1
18:28 · Кубок России
Ломаев и Писарский - в основе «Крыльев» на «полутоварищеский» матч с «Зенитом»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Капленко не сыграет с ЦСКА из-за проблем с глазом
15:59 · Кубок России
Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»
14:55 · Кубок России
Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Краснодар» уже прыгнул выше головы»
14:07 · Кубок России
​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»
13:23 · Кубок России
«Зенит» - «Крылья Советов»: прогноз Гасилина на матч
13:17 · Кубок России
Титов дал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Крылья Советов»
13:11 · Кубок России
Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Краснодару» надо убрать из головы «Зенит» и не думать об отрыве»
Все новости