«Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Зенит» и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Крылья Советов
Доступ после регистрации
Протокол игры
Кержаков Михаил•Алип Нуралы•Чистяков Дмитрий•Караваев Вячеслав•Ренан Роберт•Кейрос Ду•Ерохин Александр•Коваленко Александр•Мостовой Андрей•Сутормин Алексей•Круговой Данил
Ломаев Иван•Барач Матео•Гапонов Илья•Горшков Юрий•Солдатенков Александр•Зотов Георгий•Иванисеня Дмитрий•Хубулов Владимир•Карпицкий Егор•Писарский Владимир•Шитов Владислав
31 октября.
Бан пользователя