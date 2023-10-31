Яхимович: «Динамо» обязано побеждать «Пари НН»

Бывший игрок «Динамо» Эрик Яхимович поделился ожиданиями от кубкового матча, в котором «бело-голубые» встретятся с «Пари НН».

По мнению эксперта, «бело-голубые» обязаны одержать в предстоящей встрече победу. Яхимович отметил, что выступление «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (2:1) даёт повод надеяться на успех.

«Считаю, что «Динамо» обязано побеждать в этом матче. Считаю, что должен играть основной состав, ведь игра довольно важная. Надо забить команде Сергея Юрана три-четыре гола, и потом уже можно делать ротацию», — цитирует Яхимовича «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Пари НН» состоится в четверг, 2 ноября. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.