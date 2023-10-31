Классен — о матче против «Краснодара»: «Настрой будет самый серьёзный»

Защитник московского «Спартака» Леон Классен поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Краснодара».
Игрок отметил, что в команде хотят побеждать в каждой игре несмотря на турнирное положение.
«Краснодар» лидирует в чемпионате, мы уступили ему в гостях, и предстоящий матч — в какой-то степени возможность взять реванш. Так что настрой будет самый серьезный!» - приводит слова Классена официальный сайт «Спартака».
Напомним, что «Спартак» уже гарантировал себе первую строчку в турнирной таблице.
Игра состоится завтра, 1 ноября. Начало - в 20:45 по московскому времени.
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