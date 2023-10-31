​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»

В среду вечером в шестом туре группового этапа Кубка России «Спартак» будет принимать «Краснодар». Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, рассказал, сколько зрителей ожидается на трибунах «Открытие Арены».

«Ожидаем 10-12 тысяч человек», - цитирует Зеленова Metaratings.

Стоит сказать, что «Спартак» ещё после четырёх туров гарантировал себе финиш на первой позиции в турнирной таблице своей группы. «Краснодар» в последнем туре заочно сразится с «Динамо» за второй билет в верхнюю часть турнирной сетки плей-офф.

Добавим, что в турнирной таблице РПЛ «Спартак» сейчас занимает седьмое место.

Следить за матчем «Спартак» - «Краснодар» можно будет в текстовой трансляции.