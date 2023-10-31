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​В «Спартаке» рассказали, сколько зрителей ждут на матча с «Краснодаром»

31 Октября 2023 • 14:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.75 X 3.90 2 2.45
01.11 20:45

В среду вечером в шестом туре группового этапа Кубка России «Спартак» будет принимать «Краснодар». Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, рассказал, сколько зрителей ожидается на трибунах «Открытие Арены».

«Ожидаем 10-12 тысяч человек», - цитирует Зеленова Metaratings.

Стоит сказать, что «Спартак» ещё после четырёх туров гарантировал себе финиш на первой позиции в турнирной таблице своей группы. «Краснодар» в последнем туре заочно сразится с «Динамо» за второй билет в верхнюю часть турнирной сетки плей-офф. 

Добавим, что в турнирной таблице РПЛ «Спартак» сейчас занимает седьмое место.

Следить за матчем «Спартак» - «Краснодар» можно будет в текстовой трансляции.

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