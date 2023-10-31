«Зенит» - «Крылья Советов»: прогноз Гасилина на матч

Бывший форвард петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча между «сине-бело-голубыми» и самарскими «Крыльями Советов» в Кубке России.

«Игра будет открытой, голы в этой встрече мы увидим. «Зенит» на эмоциональном подъеме, играет дома и скамейка сильнее. Мой прогноз - победа «Зенита» и тотал больше 2,5 гола», - цитирует Гасилина «РБ Спорт».

Поединок «Зенита» против «Крыльев Советов» состоится сегодня, 31 октября, начало запланировано в 19:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция матча пройдет на Liveresult.ru.