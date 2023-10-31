Титов дал прогноз на голы в матче «Зенит» - «Крылья Советов»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о поединке шестого тура группового этапа Кубка страны между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Не думаю, что матч будет очень насыщенным на голевые моменты, темп, скорее всего, будет довольно низким. «Зенит» одержит дежурную победу – 2:1, 2:0 или 1:0», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

«Зенит» примет «Крылья Советов» на домашнем стадионе «Газпром Арена» сегодня, 31 октября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет на Liveresult.ru.