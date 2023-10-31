Генич сделал прогноз на матч «Зенит» - «Крылья Советов»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от кубкового матча между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов».

«Жду результативный футбол, жду футбол открытый, где должно быть много голов. Мой прогноз – «тотал больше 2,5». Верю, что команды не подведут», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

Поединок «Зенит» - «Крылья Советов» состоится сегодня, 31 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.