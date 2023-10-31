Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Игрок «Крыльев Советов» Иванисеня: «Настрой — обязательно победить «Зенит»

31 Октября 2023 • 09:47 Комментировать
Зенит
...
Крылья Советов
1 1.45 X 5.00 2 6.60
Через 8 ч. 10 мин.

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о предстоящем матче группового этапа Кубка России против «Зенита».

По словам футболиста, самарская команда настроена одержать в предстоящей встрече победу.

«Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъём. Кроме этого, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат её. Они сильно настраиваются на этот матч», — цитирует полузащитника Metaratings.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 31 октября, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отметим, что самарцы уже лишились шансов на выход из группы. После пяти туров в активе команды Игоря Осинькина три набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Дмитрий Иванисеня ещё теги

Новости по матчу

16:58
Зенит — Крылья Советов: прогноз и ставка на матч Кубка России — 31 октября 2023
13:37
​Зенит – Крылья Советов: прогноз и ставка на матч Кубка России – 31 октября 2023
19:26
РФС не будет увеличивать количество медийных команд в Кубке России
18:25
Лепёхин ответил, может ли Сергеев побить рекорд Веретенникова в Кубке России
16:06
Промес и Сергеев — в списке лучших бомбардиров в истории Кубка России
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.10.23 в 19:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.00 7.00
Видео
31.10.23 в 20:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.55 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
10:53 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Оласа: «Зенит» — наш главный соперник в этом сезоне»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Я уже привык к русским морозам»
09:47 · Кубок России
Игрок «Крыльев Советов» Иванисеня: «Настрой — обязательно победить «Зенит»
09:30 · Кубок России
Корнеев: «Балтике» любой соперник может создать проблемы»
09:17 · Кубок России
Игнашевич: «Мы хорошо знаем сильные стороны «Ахмата»
30 Октября
17:52 · Кубок России
Чанов уверен, что ЦСКА не будет пренебрегать Кубком России
16:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша будет готов к кубковой игре с «Оренбургом» эксклюзив
13:57 · Кубок России
​Спартак – Краснодар: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
13:24 · Кубок России
​Локомотив – Рубин: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
29 Октября
19:31 · Кубок России
Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»
13:37 · Кубок России
​Зенит – Крылья Советов: прогноз и ставка на матч Кубка России – 31 октября 2023
12:10 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, когда вернётся в строй полузащитник Карпукас
28 Октября
16:23 · Россия. Премьер-лига
«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября
25 Октября
19:26 · Кубок России
РФС не будет увеличивать количество медийных команд в Кубке России
18:25 · Кубок России
Лепёхин ответил, может ли Сергеев побить рекорд Веретенникова в Кубке России
Все новости