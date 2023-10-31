Игрок «Крыльев Советов» Иванисеня: «Настрой — обязательно победить «Зенит»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня высказался о предстоящем матче группового этапа Кубка России против «Зенита».

По словам футболиста, самарская команда настроена одержать в предстоящей встрече победу.

«Если обыграть «Зенит», то у команды будет гарантированный эмоциональный подъём. Кроме этого, многие ребята, которым не хватает игровой практики, получат её. Они сильно настраиваются на этот матч», — цитирует полузащитника Metaratings.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 31 октября, в Санкт-Петербурге. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отметим, что самарцы уже лишились шансов на выход из группы. После пяти туров в активе команды Игоря Осинькина три набранных очка.