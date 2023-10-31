Корнеев: «Балтике» любой соперник может создать проблемы»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче группового этапа Кубка России, в котором «Балтика» примет на своём поле «Ахмат»

Эксперт отметил, что любой соперник может доставить калининградской команде проблемы.

«Ахмат» переживает фазы всплесков. Не сказал бы, что кризис, но они не забивают моменты, которые организовывают. А «Балтике» любой соперник может создать проблемы, несмотря на то что Игнашевич пытается играть в смелый футбол», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

После пяти туров группового этапа Кубка России «Балтика» расположилась на втором месте в турнирной таблице и опережает третий «Ахмат» на два очка. Очный матч этих команд состоится сегодня, 31 октября. Начало — в 20:30 по московскому времени.