Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Игнашевич: «Мы хорошо знаем сильные стороны «Ахмата»

31 Октября 2023 • 09:17 Комментировать
Балтика
...
Ахмат
1 2.45 X 3.30 2 3.00
Через 9 ч. 10 мин.

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем матче против «Ахмата» в рамках группового этапа Кубка России.

Игнашевич отметил работу наставника грозненской команды Мирослава Ромащенко, заявив, что «Балтика» изучила сильные стороны соперника.

«Ромащенко немного гайки закрутил, было видно, на чём он делает акцент — на переходах и прессинге. Поэтому, на мой взгляд, мы хорошо знаем сильные стороны соперника», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Матч «Балтика» – «Ахмат» состоится сегодня, 31 октября, в Калининграде. Начало — в 20:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команда Игнашевича опережает грозненцев в турнирной таблице квартета C на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Ахмат ещё теги

Новости по матчу

09:30
Корнеев: «Балтике» любой соперник может создать проблемы»
16:54
Балтика — Ахмат: прогноз и ставка на матч Кубка России — 31 октября 2023
13:55
​Балтика – Ахмат: прогноз и ставка на матч Кубка России – 31 октября 2023
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
31.10.23 в 19:30
Зенит Зенит
Крылья Советов Крылья Советов
1.57 4.00 7.00
Видео
31.10.23 в 20:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.55 3.30 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Октября
10:53 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Оласа: «Зенит» — наш главный соперник в этом сезоне»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Бителло: «Я уже привык к русским морозам»
09:47 · Кубок России
Игрок «Крыльев Советов» Иванисеня: «Настрой — обязательно победить «Зенит»
09:30 · Кубок России
Корнеев: «Балтике» любой соперник может создать проблемы»
09:17 · Кубок России
Игнашевич: «Мы хорошо знаем сильные стороны «Ахмата»
30 Октября
17:52 · Кубок России
Чанов уверен, что ЦСКА не будет пренебрегать Кубком России
16:50 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Роша будет готов к кубковой игре с «Оренбургом» эксклюзив
13:57 · Кубок России
​Спартак – Краснодар: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
13:24 · Кубок России
​Локомотив – Рубин: прогноз и ставка на матч Кубка России – 1 ноября 2023
29 Октября
19:31 · Кубок России
Личка: Шунин выйдет в старте на кубковый матч против «Пари НН»
13:37 · Кубок России
​Зенит – Крылья Советов: прогноз и ставка на матч Кубка России – 31 октября 2023
12:10 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, когда вернётся в строй полузащитник Карпукас
28 Октября
16:23 · Россия. Премьер-лига
«Факел» довёл серию без поражений до пяти матчей, воронежцы не проигрывают с 25 сентября
25 Октября
19:26 · Кубок России
РФС не будет увеличивать количество медийных команд в Кубке России
18:25 · Кубок России
Лепёхин ответил, может ли Сергеев побить рекорд Веретенникова в Кубке России
Все новости