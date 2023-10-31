Игнашевич: «Мы хорошо знаем сильные стороны «Ахмата»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем матче против «Ахмата» в рамках группового этапа Кубка России.

Игнашевич отметил работу наставника грозненской команды Мирослава Ромащенко, заявив, что «Балтика» изучила сильные стороны соперника.

«Ромащенко немного гайки закрутил, было видно, на чём он делает акцент — на переходах и прессинге. Поэтому, на мой взгляд, мы хорошо знаем сильные стороны соперника», — цитирует Игнашевича «Матч ТВ».

Матч «Балтика» – «Ахмат» состоится сегодня, 31 октября, в Калининграде. Начало — в 20:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент команда Игнашевича опережает грозненцев в турнирной таблице квартета C на два очка.