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Кубок России

Чанов уверен, что ЦСКА не будет пренебрегать Кубком России

30 Октября 2023 • 17:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
02.11 18:30

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов порассуждал о том, нужен ли «армейцам» в этом сезоне Кубок России.

«Не думаю, что ЦСКА может пренебречь Кубком. В любом соревновании клуб всегда ставит самые высокие цели. Уверен, они выйдут из группы и двинутся дальше», - говорит специалист для Legalbet.

Напомним, в последнем, шестом туре группового этапа ЦСКА сыграет дома против «Оренбурга». Положение в турнирной таблице группы А сейчас такое: оренбуржцы первые, 11 баллов. ЦСКА на втором месте – 8 очков. Третье место – у «Факела» - 6 очков. Замыкает квартет «Сочи» - 5 баллов.

«Красно-синие» являются действующим обладателем Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов

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